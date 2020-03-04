Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол в ворота ЦСКА на 13-й минуте матча четвертьфинала Олимп-Кубка России. Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Понсе с Александром Соболевым поборолись перед штрафной армейцев и протолкали защитников. Аргентинец задавил защитника ЦСКА Виктора Васина отправил мяч в ворота соперников.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.