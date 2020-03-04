«Спартак» — ЦСКА: Понсе удвоил преимущество красно-белых
19:45
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол в ворота ЦСКА на 13-й минуте матча четвертьфинала Олимп-Кубка России. Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Понсе с Александром Соболевым поборолись перед штрафной армейцев и протолкали защитников. Аргентинец задавил защитника ЦСКА Виктора Васина отправил мяч в ворота соперников.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Результаты опроса
проголосовало: 8145Все опросы
Как закончится четвертьфинал Кубка-2019/20 «Спартак» — ЦСКА?
Победой «Спартака» в основное время
49.6%
Победой «Спартака» в дополнительное время
4.2%
Победой «Спартака» в серии пенальти
2.1%
Победой ЦСКА в основное время
36.1%
Победой ЦСКА в дополнительное время
3.8%
Победой ЦСКА в серии пенальти
4.1%
Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи