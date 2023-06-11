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Сегодня, 19:52

Сорокин оценил уровень организации суперфинала FONBET Кубка России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался об уровне организации суперфинала FONBET Кубка России.

Вчера тоже интересно было, культурно, — начал Сорокин. Организация сегодняшнего финала? Хорошая. Очень много новшеств, здорово, что какие-то практики чемпионатовские прижились. Атмосфера тоже хорошая.

— Вячеслав Колосков говорит, что уровень игры низкий.

— Патриарх имеет право на свое мнение. Уровень такой, какой есть. Моменты были, острота была. Видно, что боролись. Все в порядке.

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России — 1:1 (пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал победителем турнира.

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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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