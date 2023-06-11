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Сегодня, 19:42

Пономарев назвал причины, почему ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу армейцев в суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром» (1:1, по пен. — 6:5).

«Игра была почти равная. Все-таки армейцы доминировали на поле. Было видно, что в техническом и тактическом плане они превосходили «Краснодар». Пропустили мяч, это Мойзес виноват, своего игрока упустил. Ошибка колоссальная. Но хорошо, что все так получилось. Игорь спас в серии пенальти. Двое ребятишек, которые промахнулись, очень ненадежные. Такие пижонистые и нервные. Так что все тут закономерно. Молодцы, что выиграли. Такая кубковая игра, настоящая», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА в восьмой раз стал победителем Кубка России.

(Сергей Жуков)

Владимир Пономарев (СССР)
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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