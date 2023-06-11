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Сегодня, 19:58

Бабаев — о победе ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России: «Акинфеев еще раз подтвердил, что он великий»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями после победы армейцев над «Краснодаром» (1:1, пенальти — 6:5) в суперфинале FONBET Кубка России.

?Победу команде Владимира Федотова принес Игорь Акинфеев, отразивший удар Олакунле Олусегуна с точки.

«Фантастические эмоции. Серия пенальти всегда повышает градус любого турнира. Хотя я считаю, что по игре мы были чуть ближе к победе, создали больше острых моментов. Но это финал, надо отдать должное «Краснодару». Они играли достойно. То, что матч закончили серией пенальти, в которой Игорь Акинфеев еще раз подтвердил, что он великий, мы вдвойне счастливы. Очень истосковались по таким трофеям», — сказал Бабаев.

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал победителем Кубка России. Команда Владимира Федотова сыграет с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.

Игорь Акинфеев
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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