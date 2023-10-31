«Локомотив» сыграет с «Рубином» в матче Кубка России в среду, 1 ноября. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей дня. Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте. Игру в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — 18.00 мск. Также за играми РПЛ сезона-2023/24 можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе В казанская команда занимает последнее место с 4 очками. Железнодорожники располагаются на первом месте в квартете, в их активе — 10 баллов.

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