Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:57

ЦСКА победил «Сочи», но не смог выйти в плей-офф Кубка России с первого места в своей группе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Никита Ермаков и Милан Гайич.
Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА обыграл «Сочи» в матче 6-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России — 2:1.

На 3-й минуте полузащитник армейцев Никита Ермаков забил первый гол, на 45+2-й защитник сочинцев Ваня Дркушич сравнял счет. На 60-й минуте футболист сочинцев Игорь Юрганов стал автором курьезного автогола: он попытался выбить мяч, чтобы тот не попал к форварду красно-синих Федору Чалову, но в итоге перекинул своего вратаря Дениса Адамова и попал в свои ворота.

ЦСКА по итогам групповой стадии занял второе место в группе D с 13 очками. Первым стал «Урал», который обыграл «Торпедо» (2:1) в последнем туре и набрал 14 очков. Обе команды вышли в плей-офф пути РПЛ.

«Торпедо» с 7 очками отправится в плей-офф пути регионов. «Сочи» с 2 очками занял последнее место и вылетел из Кубка России.

Кубок России. Группа D
26 нояб, 16:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Мутко — об уходе Федуна из «Спартака»: «Скучно будет! Ну а кого теперь будут критиковать?»
Англичане встали на колено перед матчем ЧМ-2022 против США. Американцы не стали этого делать
В МИД РФ отреагировали на смерть главы МИД Белоруссии Макея
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Сочи» — ЦСКА: сочинцы забили курьезный гол в свои ворота
«Сочи» — ЦСКА: Дркушич сравнял счет перед перерывом
Мацуев положительно оценил результаты «Спартака»: «После обидного поражения в Суперкубке ничто не предвещало такого преображения»
«Сочи» — ЦСКА: Ермаков открыл счет на третьей минуте
Гаврилов не сомневается в победе «Спартака» над «Зенитом» в матче Кубка России
«Торпедо» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» — «Урал»: Лаптев отыграл один мяч

«Урал» обыграл «Торпедо» и вышел в плей-офф Кубка России с первого места в группе
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости