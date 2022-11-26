«Урал» обыграл «Торпедо» и вышел в плей-офф Кубка России с первого места в группе

«Урал» на выезде обыграл «Торпедо» в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 54-й минуте счет открыл полузащитник екатеринбургского клуба Эрик Бикфалви с пенальти. Защитник «Торпедо» Стефан Шапич в своей штрафной сфолил на форварде «Урала» Алексее Каштанове. После подсказки ВАР и просмотра видео главный арбитр встречи Ян Бобровский назначил 11-метровый удар в ворота москвичей.

На 74-й минуте встречи Бикфалви забил второй гол в матче.

«Торпедо» удалось отыграть один мяч благодаря голу нападающего Дениса Лаптева на 78-й минуте.

«Урал» занимает первое место в турнирной таблице группы D Кубка России, набрав 15 очков в 6 матчах. «Торпедо» располагается на 3-м месте с 6 очками.