А вот и первый гол за «Зенит»! Соболев забил в матче с «Акроном»

Отличился лишь в пятом матче за петербуржцев.

Недовольство болельщиков «Зенита» переходом бывшего спартаковца Александра Соболева в команду с берегов Невы в последние недели не утихало в том числе и из-за того, что форвард не мог забить в четырех матчах подряд. Хотя тренерский штаб чемпионов России упорно выпускал его на поле, объясняя это необходимостью дать футболисту возможность набрать игровой тонус. Все-таки нападающий пропустил больше месяца, поскольку уже после первого тура РПЛ был отстранен от работы с основой.

Выходя на поле в первых матчах за «Зенит», Соболев испытывал огромное давление со стороны болельщиков, которые скандировали с трибун нецензурные кричалки в его адрес.

Дошло даже до того, что перед игрой группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1), РФС якобы пригрозил одному из фанатских движений петербуржцев закрытием трибун. Тем не менее, болельщики все равно нашли выход из ситуации и придумали новую кричалку: «Соболев — Гондоу», смысл которой вряд ли кому-то надо объяснять.

Точный удар с линии штрафной

Однако в матче с «Акроном» Соболев сделал первый шаг к тому, чтобы все-таки начать завоевывать уважение и признание фанатов новой команды. Он забил свой дебютный гол за «Зенит», отличившись на 61-й минуте.

Причем, именно Александр начал результативную атаку, приняв мяч в центре поля и отдав его Густаво Мантуану. Бразилец прошел по правому флангу и сделал поперечную передачу в штрафную — обратно на россиянина, которого никто из соперников даже не пытался накрывать. Тот спокойно обработал мяч и отправил его между двумя игроками обороны «Акрона» в дальний от себя нижний угол.

Впрочем, «вираж» голом Соболева не впечалился: фанаты освистали новичка и начали скандировать новую кричалку: «А ну-ка, давай-ка *** отсюда!». Но даже несмотря на это после матча Александр вместе с остальными футболистами «Зенита» отправился благодарить болельщиков, а партнеры по команде уже на поле поздравляли его с первым забитым мячом.

«Давила ситуация»

Интересно, что сразу же по окончании матча Соболев сделал пост в своем Telegram-канале, выложив видео эпизода с голом. Комментарий к нему, правда, получился чересчур лаконичным: значок «1» и смайлик. Ну а после этого согласился пообщаться с журналистами.

— В первом тайме у вас как-то не шло. Давила ситуация?

— Хочу делать, как лучше, а получается как хуже. Да, немножко все давило, но забил гол. Надеюсь, прибавится уверенности. Хочется лучше, но, может, это и мешает.

— Не просили замену?

— Не просил. Физически хорошо себя чувствую. Надо чуть с головой поработать.

— После этой победы «Зенит» обеспечил себе первое место в группе. Этот факт сбрасывает камень с плеч сбивает?

— У кого?

— У команды.

— Наверное, но у нас еще одна встреча, поэтому не важно, сбрасывает или нет. Болельщики же не простят, если мы проиграем последний матч, даже зная о первом месте, — отметил Соболев.

«Отлично цеплялся»

Коллеги Соболева по «Зениту» после матча говорили про форварда исключительно добрые слова. Так, защитник Дмитрий Чистяков отметил активные действия Александра впереди.

«Понимали, что «Акрон» активно играет в прессинг. Мы готовились выходить из-под него и уходит в контратаки. У нас быстрые фланги, а также Саня Соболев сегодня цеплялся неплохо. Поэтому сегодня все удалось», — сказал футболист.

Полузащитник Андрей Мостовой также добавил, что нападающего на следующей тренировке точно ждет тоннель.

«Я подошел и сказал в раздевалке: «С дебютным голом тебя». Завтра, наверное, тоннель будет на тренировке. Он нормально получит», — пошутил хавбек.

При этом Мостовой признался, что Соболев просил его дать пробить пенальти на 87-й минуте, но Андрей отказался. «Мне было нужнее», — резюмировал полузащитник.