Смолов раскритиковал игру «Локомотива» в первом тайме матча с «Крыльями Советов»
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов стал автором победного гола в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).
«Мы победили, поэтому получился финал. Ощущения по игре? Первый тайм плохой был. «Крылья» нас превосходили, забили гол.
В перерыве поговорили, предъявили друг другу претензии. Никто с себя ответственности не снимает. Хорошо, что в начале второго тайма получили право на пенальти.
Пенальти? Изначально выбрал угол, в который будут бить. Туда и исполнил.
Трофеи выигрывать всегда приятно. По ходу сезона мы были восьмыми. Но потом выдали супер отрезок. И как итог — кубок», — сказал Смолов в эфире «Матч ТВ».
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