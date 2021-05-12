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Смолов раскритиковал игру «Локомотива» в первом тайме матча с «Крыльями Советов»

22:06
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов стал автором победного гола в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

«Мы победили, поэтому получился финал. Ощущения по игре? Первый тайм плохой был. «Крылья» нас превосходили, забили гол.

В перерыве поговорили, предъявили друг другу претензии. Никто с себя ответственности не снимает. Хорошо, что в начале второго тайма получили право на пенальти.

Пенальти? Изначально выбрал угол, в который будут бить. Туда и исполнил.

Трофеи выигрывать всегда приятно. По ходу сезона мы были восьмыми. Но потом выдали супер отрезок. И как итог — кубок», — сказал Смолов в эфире «Матч ТВ».

Локомотив — Крылья Советов

 

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча