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Смородская — о победе «Локомотива» в БЕТСИТИ Кубке России: «Был тяжелый сезон, но они справились»

22:11
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на победу железнодорожников в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

«Я очень рада за команду, молодцы! У них был тяжелый сезон, но они справились. Такой «Локомотив» может бороться за чемпионство в премьер-лиге? Конечно, они и в этом году могли, но не все сложилось так, как хотелось. В первой половине сезона не все получалось, но после перерыва команда смогла показать свой характер. Федор Смолов в сборной? Мне кажется, что Черчесов знает, что делает. Конечно, очень жалко, что Смолов не попал на Евро. Но советовать что-либо тренеру я бы не стала», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России, на счету «железнодорожников» теперь девять титулов. Самарская команда вышла в финал турнира впервые с 2004 года и во второй раз в истории.

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча