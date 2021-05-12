Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на победу железнодорожников в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

«Я очень рада за команду, молодцы! У них был тяжелый сезон, но они справились. Такой «Локомотив» может бороться за чемпионство в премьер-лиге? Конечно, они и в этом году могли, но не все сложилось так, как хотелось. В первой половине сезона не все получалось, но после перерыва команда смогла показать свой характер. Федор Смолов в сборной? Мне кажется, что Черчесов знает, что делает. Конечно, очень жалко, что Смолов не попал на Евро. Но советовать что-либо тренеру я бы не стала», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России, на счету «железнодорожников» теперь девять титулов. Самарская команда вышла в финал турнира впервые с 2004 года и во второй раз в истории.

(Артем Бухаев)