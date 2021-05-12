Лучшим игроком финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (3:1) признан нападающий «Локо» Федор Смолов.

Футболист в этой игре забил с пенальти на 48-й минуте. Также у победителей забивали Франсуа Камано и Мурило. У самарцев отличился Владислав Сарвели.

Главный тренер «Локо» Марко Николич завоевал первый трофей за период работы в России.