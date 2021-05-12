Смолов признан лучшим игроком финала БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов»
22:23
Лучшим игроком финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (3:1) признан нападающий «Локо» Федор Смолов.
Футболист в этой игре забил с пенальти на 48-й минуте. Также у победителей забивали Франсуа Камано и Мурило. У самарцев отличился Владислав Сарвели.
Главный тренер «Локо» Марко Николич завоевал первый трофей за период работы в России.
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
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