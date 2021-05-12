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Смолов признан лучшим игроком финала БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов»

22:23
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
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Лучшим игроком финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (3:1) признан нападающий «Локо» Федор Смолов.

Футболист в этой игре забил с пенальти на 48-й минуте. Также у победителей забивали Франсуа Камано и Мурило. У самарцев отличился Владислав Сарвели.

Главный тренер «Локо» Марко Николич завоевал первый трофей за период работы в России.

Локомотив — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча