Франсуа Камано стал лучшим бомбардиром Кубка России
22:21
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано занял первое место в гонке бомбардиров БЕТСИТИ Кубка России.
Гвинейский футболист отметился четырьмя голами, забив по мячу в каждом из матчей команды в минувшем розыгрыше. В финале турнира Камано открыл счет, а «Локомотив» в итоге одержал победу над «Крыльями Советов» (3:1).
Форвард перешел в московский клуб прошлым летом из французского «Бордо».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
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