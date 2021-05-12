Франсуа Камано стал лучшим бомбардиром Кубка России

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано занял первое место в гонке бомбардиров БЕТСИТИ Кубка России.

Гвинейский футболист отметился четырьмя голами, забив по мячу в каждом из матчей команды в минувшем розыгрыше. В финале турнира Камано открыл счет, а «Локомотив» в итоге одержал победу над «Крыльями Советов» (3:1).

Форвард перешел в московский клуб прошлым летом из французского «Бордо».