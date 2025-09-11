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Смолов надеется, что ситуация с уголовным делом не повлияет на его участие в Кубке России

Александр Абустин
корреспондент

Нападающий «Броук Бойз» Федор Смолов предположил, сможет ли его ситуация с уголовным делом из-за драки в «Кофемании» повлиять на его участие в следующем раунде FONBET Кубка России.

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской улице в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

— Что вчера делали весь день?

— Ребята ездили в Краснодар, где подхватили ротавирус. А я не прочитал последнее сообщение от второго тренера и приехал в Одинцово. Приехал один с желанием потренироваться, зашел в чат и увидел, что тренировка отменена. Сходил в зал, потренировался там. Провел время с дочкой.

— Ограждаете себя от давления в СМИ?

— Новости, которые меня касаются, конечно, мне попадаются. Но это связано со мной, ничего нового я для себя не увидел.

— Может ли эта ситуация повлиять на ваше участие в следующем раунде Кубка России?

— Надеюсь, что нет. Пока стою здесь.

В четверг, 11 сентября, «Броук Бойз» со счетом 2:0 победили «Сатурн» в матче 3-го раунда Пути регионов Кубка России. 35-летний Смолов отметился голом в этой игре. В четвертом раунде турнира медийная команда встретится с клубом «Сокол».

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Федор Смолов
Футбол
Кубок России
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