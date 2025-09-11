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Смолов рассказал, что хотел бы пригласить в свой подкаст Овечкина и Рублева

Александр Абустин
корреспондент

Нападающий «Броук Бойз» Федор Смолов рассказал о развитии своего медиапроекта и мечте о спортивном менеджменте.

— Важно, что победили и прошли дальше. Клуб «Сатурн» для меня отчасти родной. Эти места помню до сих пор. Какие у меня есть ритуалы перед игрой? Не могу сказать, что есть что-то специальное. Просто есть какие-то небольшие ритуалы в раздевалке.

— Как вам развитие вашего медиапроекта?

— Доволен тем, как работает проект. Все равно привыкаю. Профессия футболиста связана с публичностью и вниманием, но в таком объеме не было. Не могу сказать, что я как рыба в воде, но я начинаю на что-то смотреть иначе.

— Кого бы еще хотел видеть из гостей на подкасте?

— Скажу честно, год назад договаривались лично с Сашей Овечкиным, он собирался прийти. Но, к сожалению, букмекерские компании между собой конкурируют, его не отпустили. Было бы классно записать Овечкина. Еще не получилось записаться с Андреем Рублевым, но мы запишемся.

— Ваша мечта о спортивном менеджменте жива?

— Отправлял свой профайл, но, к сожалению, уже прошел набор. Отправлю в следующем году. Обучение от УЕФА.

В четверг, 11 сентября, «Броук Бойз» со счетом 2:0 победили «Сатурн» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. 35-летний Смолов отметился голом в этой игре. В четвертом раунде турнира медийная команда встретится с клубом «Сокол».

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Федор Смолов
Футбол
ФК Broke Boys
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