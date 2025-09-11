Смолов заявил, что для него было важно сравняться с Аршавиным по голам за карьеру

Нападающий «Броук Бойз» Федор Смолов прокомментировал то, что сравнялся с бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным по количеству голов.

В четверг, 11 сентября, 35-летний форвард забил гол в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Сатурна» (2:0), который стал для него 158-м в карьере.

— Насколько для тебя важно сравняться по голам с Аршавиным?

— Честно говоря, важно. Не буду скрывать, что вся эта история с «Броуками» ради голов. Большое спасибо, что дали возможность.

— Следующая цель — Мостовой?

— Нет (смеется). Я пока только сравнялся с Аршавиным, надо двигаться поступательно. Еще один гол хотелось бы забить.

— До зимы ты без команды?

— Не знаю, посмотрим. Есть такая вероятность. Где буду тренироваться? С «Броуками».

— Полгода без команды — не много ли?

— Нормально все, Twitch есть (смеется). Разблокировали мне его.

— Что должно случиться, чтобы ты окончательно закончил с профессиональным футболом?

— Сейчас закроется трансферное окно. Если не получу никаких предложений, которые устроят меня и мою семью, то еще полгода — и можно будет смотреть.