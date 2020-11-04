«СКА-Хабаровск» в меньшинстве удержал победный счет в матче против «Рубина» и выбил казанцев из Кубка России

В заключительном матче группового этапа Бетсити Кубка России «СКА-Хабаровск» принимал «Рубин». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0. Автором решающего мяча стал полузащитник Рамазан Гаджимурадов.

Отметим, что «СКА» завершал матч в меньшинстве. В середине второго тайма защитник Григорий Труфанов получил две желтые карточки за несколько минут и был удален.

Таким образом, «СКА-Хабаровск» занял первое место в своей группе и вышел в 1/8 финала Кубка России.

Россия. Кубок

Группа 9

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (0:0)

Гол: Гаджимурадов, 75.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Суслов, Мануйлов, Труфанов, Грачев, Квеквескири, Батютин (Никифоров, 81), Мартусевич, Гаджимурадов (Малеев, 81), Барков, Брагин (Базелюк, 70).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Бегич, Старфельт (Климов, 82), Зуев, Йевтич (Тарасов, 26), Бакаев, Макаров, Самошников (Зотов, 46), Хван Ин Бом, Абильдгор, Игнатьев.

Предупреждения: Самошников, 16. Брагин, 22. Мартусевич, 43. Абильдгор, 78. Труфанов, 78. Старфельт, 79. Тарасов, 90+1. Никифоров, 90+1.

Удаление: Труфанов, 80.

Судья: Шадыханов (Москва).

4 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.