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14 марта, 16:51

«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: судьи ошибочно не удалили сочинца Кравцова

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Кирилл Кравцов отмахнулся от игрока «СКА-Хабаровска».
Фото Скриншот трансляции матча «СКА-Хабаровск» — «Сочи»

На 38-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов «СКА-Хабаровск»  «Сочи» судья Роман Сафьян ошибочно не вынес второе предупреждение сочинцу Кириллу Кравцову и не удалил его.

Ответственность с рефери должен разделить его первый ассистент Валентин Мурашов, «под» которым произошло нарушение правил.

Кирилл Кравцов отмахнулся от игрока «СКА-Хабаровска».
Фото Скриншот трансляции матча «СКА-Хабаровск» — «Сочи»

В том моменте Кравцов отмахнулся правой рукой и ударил соперника в лицо. Первую желтую карточку он получил за грубость на 25-й минуте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
14 мар, 15:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:1
Сочи

 

Кубок России
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сочи
8
1
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