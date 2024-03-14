«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: судьи ошибочно не удалили сочинца Кравцова

На 38-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов «СКА-Хабаровск» — «Сочи» судья Роман Сафьян ошибочно не вынес второе предупреждение сочинцу Кириллу Кравцову и не удалил его.

Ответственность с рефери должен разделить его первый ассистент Валентин Мурашов, «под» которым произошло нарушение правил.

Кирилл Кравцов отмахнулся от игрока «СКА-Хабаровска». Фото Скриншот трансляции матча «СКА-Хабаровск» — «Сочи»

В том моменте Кравцов отмахнулся правой рукой и ударил соперника в лицо. Первую желтую карточку он получил за грубость на 25-й минуте.