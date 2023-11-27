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Сегодня, 17:06

Силкин: «Зенит» — фаворит в матче Кубка с «Динамо»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала FONBET Кубка России с «Зенитом».

«Кто фаворит? Мне кажется, все-таки «Зенит», — приводит «Спорт День за Днем» слова специалиста. — Команда идет на первом месте РПЛ — это раз, а во-вторых, «Динамо» обыграло «Зенит» на старте чемпионата (3:2 в 3-м туре), поэтому они должны очень серьезно к игре отнестись».

Игра «Динамо» — «Зенит» пройдет в среду, 29 ноября, ответная встреча — в марте 2024 года.

Источник: sportsdaily.ru
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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