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Сегодня, 17:42

Максим Деменко: «Искусственное поле может помешать «Спартаку» в Оренбурге»

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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/4 финала FONBET Кубка России с «Оренбургом».

«У «Спартака» очень сложный календарь, — приводит «РБ Спорт» слова Деменко. — Команде приходится лететь в Калининград, а затем в Оренбург и Грозный. Конечно, в матче на Кубок будет тяжело, ведь команда отдала много сил в игре с «Балтикой» при сложных погодных условиях. Но такие победы закаляют и придают сил команде».

Также ветеран предположил, за счет чего «Спартак» сможет победить в этой игре.

«За счет скамейки, ведь у Абаскаля имеется хороший выбор исполнителей. А вот искусственное поле может помешать команде, в этом плане «Спартаку» будет сложновато», — сказал Деменко.

Матч «Оренбург» — «Спартак» пройдет в среду, 29 ноября. Ответная игра состоится в марте 2024 года.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Максим Деменко
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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