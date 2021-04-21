Сегодня, 21 апреля, в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» пройдет матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу между «Ахматом» и «Крыльями Советов». Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

В 1/8 финала команда Андрея Талалаева обыграла «Ростов» (1:0), в 1/4 финала была сильнее «Уфы» (1:0). Подопечные Игоря Осинькина сначала разгромили «Химки» (4:0), а в четвертьфинале победили московское «Динамо» (2:0).

Следить за матчем «Ахмат» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Крылья Советов»