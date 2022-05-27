Шварц рассказал, когда примет решение по основному вратарю на финал БЕТСИТИ Кубка России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что решение по основному вратарю на финал БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком» будет принято перед игрой.

«У нас качественная бригада вратарей. Мы всем им доверяем. Игорь Лещук очень хорошо проявил себя в кубковых матчах и в некоторых играх первого круга. Решение по поводу вратарской позиции мы примем прямо перед игрой. Я могу сказать точно, что Сергей Паршивлюк сыграет на своей позиции», — сказал Шварц.

В матче 30-го тура РПЛ голкипер «Динамо» Лещук пропустил пять голов от «Сочи» (1:5).

Игра «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 17.00 по московскому времени.