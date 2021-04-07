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«Сочи» — «Локомотив»: онлайн трансляция матча

17:30
«Сочи» на своем поле примет «Локомотив». Фото ФК «Сочи»
«Сочи» на своем поле примет «Локомотив». Фото ФК «Сочи»
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В среду, 7 апреля, состоится матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В 1/8 финала «Локо» обыграл «Тамбов» со счетом 3:0, а сочинцы были сильнее «Краснодара» — 2:1. В этом году в рамках РПЛ железнодорожники победили «Сочи» со счетом 3:1.

Следить за матчем «Сочи» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Онлайн-трансляция матча БЕТСИТИ Кубок России «Сочи» — «Локомотив»

Сочи — Локомотив

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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