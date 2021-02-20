Шварц назвал цель «Динамо» на БЕТСИТИ Кубок России после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц назвал цель команды на БЕТСИТИ Кубок России по футболу после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 1/8 финала турнира.

— Были сомнения кого выпускать сегодня в центральную линию обороны?

— Мы пробовали разные сочетания игроков. Мы пробовали на разных позициях игроков шестерок и восьмерок, дали им практику. Сегодня Ордец и Евгеньев хорошо сыграли. Нужно будет подумать еще на кого заменить Евгеньева в матче с «Ахматом», потому что он дисквалифицирован.

— Во втором тайме вы выпустили молодых футболистов: Тюкавина, Кутицкого. Как вам их игра?

— Оба хорошо проявили себя на сборах. И после четырех недель тренировок хочу сказать, что виден фантастический прогресс у Тюкавина. Он забил сегодня очень важный гол. Что до Кутицкого, я доволен его действиями, он сыграл очень надежно в обороне.

— Сегодня из турнирной сетки вылетел «Зенит». На что может «Динамо» замахнуться в Кубке России?

— Для нас очень важно участие в Кубке. Матчей там не так много, но наша задача подняться как можно выше. При этом для нас Кубок и чемпионат по важности равны. Будем стараться добиваться результатов и в Кубке, и в чемпионате.

(Данил Алешин)