Шварц: «Готовы были к обеим схемам «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Мы удачно сыграли, игра складывалась непросто, — сказал Шварц. — И она была непроста не только из-за мороза. Мы хорошо оборонялись, проявили характер. После 11-метрового у нас тоже были хорошие моменты. Я доволен сегодня игрой своей команды.

— «Спартак» был в какой-то степени загадкой — команда вышла играть по другой схеме. Вы были готовы к этому?

— Мы готовились к обеим схемам: как с тремя центральными защитниками, так и в четыре защитника. Стопроцентной уверенности не было, но оба варианта мы обсуждали до игры.

— Много футболистов получали повреждения по ходу матча. Есть ли что-то серьезное?

— По здоровью были какие-то легкие ушибы, но это понятно, потому что была интенсивная игра. А так, все в порядке.

(Данил Алешин)