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Шесть игроков «Спартака» вошли в символическую сборную БЕТСИТИ Кубка России-2021/22

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал символическую сборную БЕТСИТИ Кубка России-2021/22.

В состав символической команды вошли: Квинси Промес, Александр Соболев, Кристофер Перейра, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Александр Максименко (все — «Спартак»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Хетаг Хосонов («Алания»), Ильнур Альшин («Балтика»), Мингиян Бевеев («Енисей»).

Победителем Кубка России стал «Спартак», который в финале обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

В предыдущий раз красно-белые выигрывала трофей в 2003 году, обыграв в финале «Ростов» (1:0). Всего на счету команды теперь четыре победы в Кубке России (1994, 1998, 2003, 2022).

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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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