Экс-игрок «Спартака» Деменко заявил, что команда заслуженно победила в финале БЕТСИТИ Кубка России

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко рассказал, что думает о победе красно-белых в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1). Голами отметились Александр Соболев и Квинси Промес.

«Достойный финал. В Лиге чемпионов величина звезд была побольше, зато много пишут про билеты и атмосферу. Зато у нас очень хорошо все получилось. «Спартак» стремился к этому Кубку. Есть некоторая недосказанность из-за того, что фанаты красно-белых не пришли. Но поддержка все равно была, поэтому «Спартак» чувствовал себя комфортно.

По игре, по амбициям «Спартак» заслужил победу. Судья создал интригу назначением пенальти, но красно-белые все же порадовали болельщиков. Все наконец-то почувствовали вкус победы. Игроков по ходу игры переполняли эмоции. Никто бы ничего не сказал, победи «Динамо» в итоге. Но игрокам «Спартака» было очень важно что-то завоевать», — цитирует Деменко «ВсеПроСпорт».

Деменко также заявил, что «Спартак» провалил чемпионат России сезона-2022/23 и впереди команду ждут трудности. Красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ.