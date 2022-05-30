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Сегодня, 16:02

Губерниев предложил присвоить МакSим звание народной артистки после ее выступления в финале КР

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Певица МакSим.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев предложил представить певицу МакSим к званию народной артистки России.

«Певица МакSим должна получить вне очереди звание народной артистки России. Процедура бюрократическая. Но Марина — большая молодец! Я поклонник тяжелой музыки, но отдаю должное ее прекрасным песням. Мы будем с ней идти босиком, не жалея ног», — сказал Губерниев «СЭ».

МакSим выступила в «Лужниках» после финала БЕТСИТИ Кубка России, где победу одержал «Спартак». Красно-белые обыграли «Динамо» (2:1).

Дмитрий Губерниев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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