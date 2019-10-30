Сергей Семак: «Мусаев мог перейти в клуб премьер-лиги, но выбрал «Зенит-2»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы журналистов после матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Томи» (4:0).

— До игры с ЦСКА всего три дня. Имеет ли значение то, что у армейцев команда более молодая?

— Молодые игроки быстрее восстанавливаются. По Ракицкому мы смотрим — кто в каком состоянии, кто играет больше, кто больше устает. Юра Жирков набрал хорошую форму, даем ему игровую практику.

— Есть ли возможность у команды тренироваться под крышей?

— К сожалению, такой возможности нет. Поле на стадионе придет в негодность, если будет тренироваться на нем, так что мы бережем газон. А других мест, где будем тренироваться под крышей, нет. Поэтому мы тренируемся на улице.

— Мусаев перестал попадать в заявку. Почему вы ему не используете?

— Нам важен Кубок России, а молодежи надо расти, у нас есть игроки в центральной зоне, которым надо давать практику. Тот же Краневиттер прекрасно тренируется, но у него очень сильные конкуренты. У Мусаева летом было предложение от клуба премьер-лиги, но он выбрал «Зенит-2». А это команда второй лиги

— Зачем вы выпустили Азмуна?

— Для него интереснее чуть поиграть. Посчитали, что для него это полезнее. (Гоша Чернов)