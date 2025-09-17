Семак — об игре «Зенита» с «Ахматом»: «Победили в непростом матче против хорошей команды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Ахмата» (2:1) в 4-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Боевая игра, кубковый матч. Много борьбы, единоборств. Ребята сегодня молодцы, победили в непростом матче против хорошей команды, которой сегодня тоже, естественно, нужна была победа», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ с первого места в группе A. «Ахмат» (3) замыкает квартет.