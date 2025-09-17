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Черчесов о поражении «Ахмата»: «С «Зенитом» никому не бывает просто, ожидали такой матч»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«С «Зенитом» никому просто не бывает, ожидали такой матч. У нас не заладилось сегодня со стандартами, хоть и мы забили после него. Всё же это не ложится в наши стандарты понимания. Будем ещё больше работать. Благодарен ребятам за футбол и, в особенности, за второй тайм», — приводит официальный сайт грозненцев слова Черчесова.

«Ахмат» занимает последнее, четвертое место в группе A с 3 очками. В следующем туре команда примет на своем поле «Оренбург».

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FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
17 сентября 2025, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Ахмат

Источник: ФК «Ахмат»
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Станислав Черчесов
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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