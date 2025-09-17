Черчесов о поражении «Ахмата»: «С «Зенитом» никому не бывает просто, ожидали такой матч»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«С «Зенитом» никому просто не бывает, ожидали такой матч. У нас не заладилось сегодня со стандартами, хоть и мы забили после него. Всё же это не ложится в наши стандарты понимания. Будем ещё больше работать. Благодарен ребятам за футбол и, в особенности, за второй тайм», — приводит официальный сайт грозненцев слова Черчесова.

«Ахмат» занимает последнее, четвертое место в группе A с 3 очками. В следующем туре команда примет на своем поле «Оренбург».