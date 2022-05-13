Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 12:25

СЕО БЕТСИТИ Нестеров о финале Кубка «Динамо» — «Спартак»: «Попытаемся вернуть атмосферу футбольного праздника ЧМ-2018»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров на пресс-конференции, посвященной финалу БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак», рассказал о подготовке к проведению матча в Москве.

Встреча пройдет 29 мая на стадионе «Лужники», начало — в 17.00 мск.

«Мы продолжаем наше сотрудничество с РФС уже второй год. Хочу поблагодарить нашу команду, все направления работают дружно, чтобы делать Кубок страны интереснее. Мы столкнулись с большим количеством сложностей, которые успешно преодолели. Мы упростили возможность восприятия наших коэффициентов, переведя их в баллы. Очень приятно наблюдать за большой группой сотрудников, которая объединяются ради общей цели. Болельщику нет ничего ценнее, чем прийти на матч и выиграть футболку с автографом игроков «Спартак» или «Динамо». Все это огромная работа, который выводит Кубок на новый уровень.

Более 15 лет Москва не видела финала кубка. Афиша между «Динамо» и «Спартаком» всегда носила огромный интерес. Мы попытаемся вернуть атмосферу футбольного праздника, который был во время ЧМ-2018. Мне кажется, стадион уже сейчас можно заполнить на треть. Мы старались делать матчи доступнее, переносить их на выходные и праздники. Ждем вас всех на финале", — сказал Нестеров.

13 мая стало известно, что «Спартак» будет хозяином в матче финала Кубка с «Динамо».

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Небитые и богатые. Флойд Мейвезер возвращается на ринг, чтобы побить Дона Мура и заработать еще больше
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Олег Романцев: «Игра «Спартака» с «Динамо» будет показательна»
Нестеров о матче «Спартак» — «Динамо»: «Будем ждать лучший финал, чем финал ЛЧ»
Романцев: «Я вижу, что престижность Кубка России будет восстановлена»
После окончания матча «Спартак» — «Динамо» планируется салют
Таски надеется на победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Ваноли поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

После окончания матча «Спартак» — «Динамо» планируется салют

Стало известно время начала матча финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости