Заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова отметила, что билеты на финальный матч БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» поступят в продажу на следующей неделе. По его словам, по окнчании матча планируется салют.

«Развитие Кубка России было одним из приоритетных проектов РФС. Исторически это соревновние объединяет максимальное количество клубов, — сказал Сурикова. - В этом году мы празднуем 30-летие с момента розыгрыша Кубка. Надеюсь, финальный матч станет украшением турнира. Билеты на финал поступят в продажу на следующей неделе.

«Лужники» — прекрасный стадион. Была сформирована гибкая билетная программа. Мы надеемся на максимальную посещаемость, мы уже сейчас видим большой интерес со стороны болельщиков. Хотим, чтобы люди получили удовольствие от праздника, который мы планируем создать. После окончания матча планируется салют в честь победителя кубка".

Также Сурикова добавила, что билеты стартуют с демократичный цены в 500 рублей, а выступление артистов остается в тайме.

«У нас есть специальная комиссия, которая занимается проверками стадионов. Никаких технических вопросов не будет, мы проведем все необходимые процедуры в Лужниках.

Мы разработали билетную программу. Постарались сделать так, чтобы все присутствовали на матче. Билеты стартуют с демократичный цены в 500 рублей. Дальше все зависит от сектора, приближённости к ложе.

Какие артисты будут на финале? Гимн России исполнит один из народных артистов России. Пока остальное оставим в тайне".

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» (Москва).