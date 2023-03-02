Сенников отреагировал на вердикт ЭСК РФС об ошибке арбитра в матче «Локомотив» — «Спартак»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на вердикт ЭСК РФС, признавшего ошибочным решение судьи Сергея Иванова засчитать гол «Спартака» на 56-й минуте в матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Мы в студии смотрели этот момент, и многие признали, что там было нарушение. Удивительно, что его позвали к VAR. И Иванов посчитал, что это все-таки была какая-то обоюдная борьба. Хотя всем видно было, что Тикнизян руками не держал. Я понимаю, что если все друг друга держат — это обоюдная борьба. Он его не держал, а когда Игнатов фолил, там руки были видны на теле. И, конечно, такое движение руками сказалось, и игрок упал. А «Спартак» забил гол. При счете 1:1 такая ошибка очень обидная. Игра была равной, а счет мог быть и в пользу «железнодорожников», — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

«Спартак» обыграл «Локомотив» по сумме двух матчей (1:0, 4:2) и пробился в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Локомотив» сыграет в нижней части сетки с командой с Пути регионов.

В ЭСК посчитали ошибочным решение засчитать второй гол «Спартака» в ворота «Локомотива» на 56-й минуте: большинство экспертов комиссии считают, что полузащитник красно-белых Михаил Игнатов вел единоборство с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном с нарушением правил, так как он, используя обе руки и теряя опору с землей, опирался на него всем телом, тем самым не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч.