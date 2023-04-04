Семшов уверен, что «Динамо» обыграет «Акрон» в матче FONBET Кубка России

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от полуфинала плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России, в котором бело-голубые встретятся с «Акроном».

«В Кубке нет фаворита, в матче «Динамо» и «Акрона» все возможно. На бумаге у бело-голубых есть преимущество, но этот турнир показывает, что все возможно и непреодолимых высот не бывает. Не думаю, что не самые лучшие последние результаты в чемпионате должны сказаться на игре «Динамо» в Кубке России. Это два разных турнира, у всех в чемпионате игры нелегко складываются. Уровень РПЛ упал и явных фаворитов нет, кроме «Зенита». По составу в долгую никто конкурировать с петербуржцами не может, только в конкретных играх. Остальные команды все дерутся и бодаются, чтобы добыть очки, поэтому иногда результат мы предсказать не можем. Сегодня команды будут играть на результат, это самое главное в футболе. Если «Акрон» позволит играть «Динамо» с позиции первого номера, то бело-голубые будут больше атаковать, но это не значит, что тольяттинцы будут играть от обороны», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Он также отметил, что в таких матчах любая команда будет играть так, чтобы добиться результата удобным для себя способом

«Акрон» понимает, что у «Динамо» футболисты квалифицированнее и опытнее, поэтому построят игру так, чтобы извлечь из этого выгоду. Кто будет сильнее в отдельных эпизодах, то и выиграет. Думаю, что победит «Динамо», но как сложится игра, не знаю. Еще раз хочу сказать, что нынешний формат кубка с вылетом команд из Пути РПЛ и возможностью дойти до суперфинала — это нонсенс. Нигде такого нет", — добавил Семшов.

Матч «Динамо» — «Акрон» в рамках полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России состоится 4 апреля на «ВТБ Арене». Стартовый свисток главного арбитра Евгения Турбина прозвучит в 19.30 по московскому времени.