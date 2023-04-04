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Сегодня, 16:36

Григорий Иванов высказался против пересмотра формата FONBET Кубка России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном изменении формата проведения FONBET Кубка России.

— Как относитесь к возможной реформе Кубка России? Обсуждается вариант нового формата.

— Нам не надо каждый год менять что-то. У нас все время какие-то реформы. Мы только первый год сыграли в данном формате. Клубы зарабатывают, букмекеры вкладывают деньги. Да, играем каждые два дня, но надо к этому привыкать. В Европе все так играют и ничего страшного. Любой футболист скажет: «Лучше играть, чем тренироваться». У нас каждый год такие изменения. Сегодня один формат, завтра другой. Сегодня 5 легионеров, завтра 8 легионеров, потом 13. Что изобретать велосипед? Зачем? Давайте посмотрим, как работает эта система и обсудим в профессиональном круге. Считаю, что преждевременно что-то менять, мы этот розыгрыш не закончили.

— А как относитесь к финалу четырех в Суперкубке России?

— А по какому принципу будут отбирать? В мини-футболе раньше Кубок так же проходил. А финал четырех перед сезоном — это класс. Это можно сыграть.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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