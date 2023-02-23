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Сегодня, 13:00

Семин считает, что Дзюба был обязан забить гол «Спартаку»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Артем Дзюба (справа) в матче со «Спартаком».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» оценил дебют нападающего Артема Дзюбы за железнодорожников.

34-летний форвард провел на поле все 90 минут в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Какая разница, кого это волнует, давно Дзюба играл или нет. Артем выглядел неплохо. Я всегда считаю, если есть моменты, то игрок обязательно должен забивать голы. Хуже, когда нет моментов. Но он обязан был из двух этих ситуаций забить один гол с его уровнем. Мне кажется, в целом, он неплохо провел матч, в своем стиле», — сказал Семин «СЭ».

Дзюба — воспитанник «Спартака». 8 февраля он подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Артем Дзюба
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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