Семин о вылете «Спартака» из Кубка России: «Калешин вчистую переиграл Абаскаля»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал для «СЭ» поражение «Спартака» от «Акрона» (1:2) во второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«В Кубке всегда есть определенные неожиданности. Тем он и хорош. Нужно обязательно отметить амбиции «Акрона» в частности потрясающую подготовку тренера Калешина. У нас есть еще один специалист, который может работать в любой команде, причем русский. Абаскаль обладает такими игроками, таким мощным составом. Калешин его переиграл вчистую. Вот вам и сюрприз», — сказал Семин «СЭ».

«Акрон» прошел в первую стадию финала Пути регионов FONBET Кубка России, в которой встретится с «Краснодаром». Матч состоится 3 мая.