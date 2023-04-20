Мостовой заявил, что «Спартак» показал слабую игру с «Акроном»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения от «Акрона» (1:2) в FONBET Кубке России.

«Конкретно в этом матче «Спартак» показал откровенно слабую игру. Во-первых, проиграли, а во-вторых, два пропустили и у «Акрона» было еще два стопроцентных момента. «Акрон» выбивает все команды премьер-лиги и до сих пор не знает, дойдет ли он до финала. Ну, как так можно делать, елки-палки? «Спартак» от кого-то вылетел, потом опять вылетел, «Динамо» вылетело, потом снова вылетело. Сейчас «Акрону» достался «Краснодар», причем в Краснодаре. А если они им проиграют? Сказка закончится, жалко. Чего не хватает «Спартаку» после зимней паузы? Все же любят в нас, футбольных людей, камни кидать, когда мы правду говорим. Поэтому я, наверное, не буду ничего говорить. У «Спартака» все хорошо, все замечательно, как они любят. У них все отлично. Пошатнулось ли как-то положение Гильермо Абаскаля после неудачных результатов «Спартака»? Хороший вопрос, но мне вообще все равно. Я высказывал свое мнение о нем, когда он только оказался в «Спартаке», поэтому я остаюсь при своем мнении о том, что происходит в клубе из года в год. Мне все равно», — приводит слова Мостового «Спорт День за Днем».

«Акрон» вышел в первую стадию финала Пути регионов FONBET Кубка России, в которой сыграет против «Краснодара». Матч состоится 3 мая в Краснодаре.

Победитель выйдет во вторую стадию финала Пути регионов, в которой встретится с проигравшим в финале Пути РПЛ «Урал» — ЦСКА.