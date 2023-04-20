Семин не смог выделить фаворита Кубка России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о фаворите FONBET Кубка России.

«В Кубке России может быть все, что хочешь. «Урал», думаю, нацеливается на то, чтобы когда-то выиграть что-то. Наверное, «Краснодар» должен выиграть хотя бы небольшой приз. У них, думаю, тоже задача стоит. Это команда, которая очень мощно создается, строится, но все время чего-то не хватает. Поэтому сложно сказать, кто здесь фаворит», — сказал Семин «СЭ».

19 апреля ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в Москве в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная игра состоится 3 мая в Екатеринбурге, победитель выйдет в финал Кубка страны, а проигравший вылетит во вторую стадию финала Пути регионов, в которой встретится с победителем матча первой стадии «Краснодар» — «Акрон».

Финал Кубка России пройдет на стадионе «Лужники» 11 июня, в нем встретятся победитель финала Пути РПЛ и победитель второй стадии финала Пути регионов.