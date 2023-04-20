Кузьмичев заявил, что у «Спартака» присутствует неуверенность из-за последних результатов

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил игру красно-белых в последних матчах, а также прокомментировал вылет «Спартака» от «Акрона» (1:2) в FONBET Кубке России.

«Вылет из Кубка России для «Спартака» — это очень неприятная ситуация. Содержание игры красно-белых оставляет желать лучшего. Я бы не торопился делать выводы по работе Абаскаля, лучше дождаться окончания чемпионата и проанализировать, что было, и что стало, а потом двигаться дальше. Надо набраться терпения. Что сейчас не получается у «Спартака»? Здесь совокупность некоторых факторов: потеря лидеров и небольшой сбой в командной игре. Присутствует неуверенность от последних результатов. Из-за того, что Абаскаль хочет выправить ситуацию, он начинает менять схемы. Сейчас не время для этого. Нужно играть по той схеме, которая приносила результат», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

«Акрон» вышел в первую стадию финала Пути регионов FONBET Кубка России, в которой сыграет против «Краснодара». Матч состоится 3 мая в Краснодаре.

Победитель выйдет во вторую стадию финала Пути регионов, в которой встретится с проигравшим в финале Пути РПЛ «Урал» — ЦСКА.