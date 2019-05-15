Семин и Парфенов встретятся в финале Кубка России 21 год спустя

В финале Олимп-Кубка России сезона-2018/19 встретятся "Локомотив" под руководством Юрия Семина и "Урал", который возглавляет Дмитрий Парфенов. Они уже встречались друг с другом в Кубке России.

21 год назад в финале встретились "Локомотив", который тогда также возглавлял Семин, и "Спартак", в составе которого Парфенов провел в той игре 90 минут.

"Спартак" победил 1:0, единственный мяч на 86-й минуте провел Андрей Тихонов. Это единственный из шести финалов Кубка страны для Семина, который он проиграл.

Кубок России-1997/98

Финал

"Спартак" - "Локомотив" - 1:0 (0:0)

Гол: Тихонов, 86.

"Спартак": Филимонов, Хлестов, Ананко, Горлукович, Ромащенко, Парфенов, Аленичев, Цымбаларь, Титов, Тихонов, Бузникин (Канищев, 61).

"Локомотив": Нигматуллин, Гуренко, Чугайнов, Черевченко, Оганесян, Дроздов, Харлачев, Косолапов, Лоськов (Соломатин, 54), Джанашия, Бородюк.

Предупреждения: Аленичев, 65. Соломатин, 85.

Судья: Ибрагимов (Грозный).