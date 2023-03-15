Семак: «Мы расстроены, но будем готовиться к следующему матчу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении своей команды в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» (1:1, пенальти — 4:5).

«Конечно, у «Зенита» всегда стоит задача побеждать в каждом матче. Понятно, что Кубок — второй по значимости турнир. Если у нас есть возможность, стараемся сделать максимум. Если брать расписание предыдущих лет, тот график, который был, когда мы играли в Лиге чемпионов, это не позволяло выходить на матчи Кубка в хорошей степени готовности. В нынешней ситуации, естественно, мы хотели, все команды хотят. Особенно те, у которых шансов выиграть чемпионат очень мало. Они все эмоции вкладывают в Кубок России, пытаясь проявлять себя лучше. Конечно, мы расстроены, но будем готовиться к следующему матчу. Сейчас сосредоточимся на главном турнире», — сказал Семак.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).