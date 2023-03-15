Тюкавин — о неназначенном пенальти: «Надо было ставить. Какое касание должно быть. Перелом?»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о победе над «Зенитом» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:4).

— Конечно, не ожидали, что забьем так рано. Хорошо, что забили. Были этому рады. Всегда быстрый гол выбивает другую команду из колеи. Думаю, они тоже не ожидали такого события. Обычно после года стали играть.

— Пенальти надо было ставить?

— Я считаю, надо. Все эксперты считают, что надо.

— Что было в том эпизоде?

— Там была подача, я тянусь за мячом, мне бьют по ноге. Он одет смотреть ВАР и не ставит. Говорит, недостаточное касание было ноги. А какое касание тогда должно быть. Перелом? Раньше за такие ставили, сейчас не ставят.

— Вы потрясены?

— Я уже забыл этот момент. Хорошо, что победили, идем дальше и все.

— Если бы не победили, был бы скандал.

— Возможно, был бы скандал. Я думаю и сейчас будет скандал. Так просто это не оставят, думаю. Клуб будет защищать этот момент, оспаривать.