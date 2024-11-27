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27 ноября, 23:00

Семак — о победе «Зенита» над «Ахматом»: «Доволен отношением к этому матчу и качеством игры»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги ответного матча против «Ахмата» (2:1) в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Доволен отношением к этому матчу, несмотря на то что первую игру выиграли с хорошим счетом. На сегодняшний матч тоже вышли с нужным настроем, хорошо играли и заслуженно победили. Ребята создавали хорошие моменты, жалко, что пропустили в конце и не сыграли на ноль. Но ничего страшного — качеством игры доволен», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» разгромил грозненцев по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Ахмат» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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