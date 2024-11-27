Умяров — о перспективах «Спартака» в нижней части сетки Кубка России: «Мы уверены в своих силах»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями от ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2).

— Негативные впечатления, не смогли победить и остаться в верхней сетке Кубка России. Но имеем то, что имеет.

— Как оцениваешь перспективы в нижней части сетки?

— Мы уверены в своих силах. Но будем делать выводы после окончания 1/4 финала Кубка России.

«Ростов» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» сыграет во втором этапе четвертьфинала пути регионов турнира.