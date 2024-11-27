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27 ноября, 22:57

Карпин — о матче со «Спартаком»: «Ростов» не собирался ничего удерживать. Задача была забить еще»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Спартаком» в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1).

— Чем прежде всего вам запомнится сегодняшняя игра?

— Запомнится тем, что прошли в следующую стадию. Сама по себе ничем таким особенным, ничего такого запоминающегося не было.

— Стратегически «Ростов» устраивала ничья. Удалось команде выбросить эту мысль из головы?

— Вы счет видели?

— Видели.

— Результат первого тайма ни о чем не говорит? Говорит как раз о том, что никто не собирался ничего удерживать. Задача была забить еще, что и сделали. С этой точки зрения все было хорошо.

Первый матч команд завершился со счетом 1:0 в пользу «Ростова». Команда Карпина по сумме двух встреч вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Валерий Карпин
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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