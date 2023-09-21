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Сегодня, 14:46

«Сатурн» оштрафовали на 100 тысяч рублей за попытку кражи болельщиками флага в матче FONBET Кубка России

Руслан Минаев
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КДК РФС оштрафовал «Сатурн» за попытку кражи болельщиками клуба флага Чувашии после матча Пути регионов FONBET Кубка России против клуба «Химик-Августа».

Размер штрафа составил 100 тысяч рублей.

«После финального свистка на трибуну фанатов гостей пришел болельщик «Сатурна» и забрал средство поддержки, а именно флаг Чувашской республики, после чего убежал к своим. Данный инцидент спровоцировал конфликт между болельщиками, со временем его удалось погасить с помощью правоохранительных органов. Болельщик «Химика» написал заявление в полицию, через полтора часа после матча флаг ему вернули за территорией стадиона», — сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Сатурн» победил «Химик-Август» в серии послематчевых пенальти — 3:1. В основное время команды не забили голов — 0:0.

ФК Сатурн
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