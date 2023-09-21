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Сегодня, 14:49

Агент защитника «Ростова» Мелехина заявил, что игрок избежал травмы головы в матче с «Рубином»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Антон Железняков, представляющий интересы защитника «Ростова» Виктора Мелехина, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста после матча 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Рубина» (1:1, пенальти — 2:4).

Защитник после столкновения с нападающим казанцев Мирлинду Даку на 93-й минуте не смог закончить игру.

«Эпизод был неприятным, но все хорошо. После матча сразу же сделали МРТ, все в порядке с защитником, без каких-либо последствий. Сейчас Мелехин один день отдохнет и вернется к спортивным мероприятиям. Он избежал травмы головы», — сказал Желеняков «СЭ».

В сезоне-2023/24 Мелехин провел 10 матчей за «Ростов» и не отличился результативными действиями.

«Ростов» с 8 очками возглавил группу B в групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Виктор Мелехин
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