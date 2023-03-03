Стало известно расписание матчей плей-офф FONBET Кубка России
Пресс-служба Российского футбольного союза на своем официальном сайте опубликовала расписание первых матчей 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Игры пройдут с 14 по 16 марта.
В 1/2 финала Пути РПЛ розыгрыш состоится в формате двух матчей. Ответные встречи пройдут с 4 по 6 апреля. Второй этап 1/4 финала Пути регионов состоит из одного матча.
Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи
14 марта (вторник)
20:00. «Спартак» — «Урал»
15 марта (среда)
17:30. «Крылья Советов» — ЦСКА
Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2
14 марта (вторник)
17:30. «Акрон» — «Локомотив»
15 марта (среда)
15:00. «Ахмат» — «Краснодар»
20:00. «Зенит» — «Динамо»
16 марта (четверг)
18:00. «Пари НН» — «Ростов»
Победители плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов определят обладателя Кубка России в финальном матче, который состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».