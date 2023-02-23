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Сегодня, 21:28

Сафонов заявил, что Тюкавин заслуживает большего, чем роль «джокера» в «Динамо»

Алина Савинова
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о выступлении футболиста в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (1:2).

— Константина устраивает роль «джокера»?

— Я думаю, он заслуживает большего, — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

— Психологически это не сказывается?

Психологически все нормально. Он делает свою работу — выходит и забивает. Есть уровень игрока и многие это видят. Но я не тренер и совсем корректно мне обсуждать. Когда мне звонят журналисты и спрашивают, доволен ли он игровым временем — не доволен. А как и что — не ко мне вопросы. Все равно, что спросить: кого вы любите больше — маму или папу. Он хочет играть максимально много. Физически он готов. Какие у нас могут быть претензии к «Динамо». Все остальное в пользу нищих. Выходишь на поле — значит доказывай.

Тюкавин на 60-й минуте встречи заменил Федора Смолова. Он стал автором единственного гола в ворота самарского клуба.

Ответный матч между командами пройдет 1 марта на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/safonov-tyukavin-zasluzhivaet-bolshego-chem-rol-dzhokera-v-dinamo-
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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